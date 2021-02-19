Свою швидку їзду по місту син нардепа Артема Арістова записав на відео і виклав у соцмережі.

Син голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету, нардепа від фракції "Слуга народу" Юрія Арістова Артем похвалився в соціальних мережах своєю їздою по Києву в порушення ПДР.

Як пише Telegram-канал PavlovskyNews з посиланням на сторіс юнака, він ганяв за кермом по Києву зі швидкістю 143 км/год.

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"Артем Арістов схоже так поспішає чи то в спортзал, чи то на прогулянку, що зовсім забув про те, що максимальна швидкість пересування по місту 50 км/год", – йдеться в повідомленні.

Артем є сином Арістова від першого шлюбу.

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Автор: УНІАН