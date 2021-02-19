Син голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету, нардепа від фракції "Слуга народу" Юрія Арістова Артем похвалився в соціальних мережах своєю їздою по Києву в порушення ПДР.
Як пише Telegram-канал PavlovskyNews з посиланням на сторіс юнака, він ганяв за кермом по Києву зі швидкістю 143 км/год.
Читайте такожНе поділили дорогу: У Києві водій вбив пішохода на очах у переходячих і втік (відео 18+)
"Артем Арістов схоже так поспішає чи то в спортзал, чи то на прогулянку, що зовсім забув про те, що максимальна швидкість пересування по місту 50 км/год", – йдеться в повідомленні.
Артем є сином Арістова від першого шлюбу.
Вас також можуть зацікавити новини:
- У Харкові в ДТП загинув полковник з дружиною, справу намагаються "зам'яти" - ЗМІ (фото)
- Доїздився "шахматкою": водій, який зніс зупинку в Києві, не раз хвалився в Instagram швидкою їздою (відео)
- Розплакався в суді: винуватця резонансної ДТП на Окружній у Києві взяли під варту (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram