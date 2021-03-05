Слідчі встановили трьох постраждалих від жорстокого поводження лікаря влітку 2020 року.

Стоматолог з Рівного Інна Кравчук, яку підозрюють у побитті дітей, не мала дозволу на практику за спеціальністю дитяча стоматологія.

Про це йдеться у відповіді МОЗ на депутатське звернення нардепа від Європейської солідарності Яни Зінкевич, яка оприлюднила його на своїй сторінці у Facebook.

"Під час проведення перевірки інформації... було встановлено, що, за даними ліцензійного реєстру МОЗ, у фізичної особи-підприємця Кравчук І. відсутній дозвіл на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «Дитяча стоматологія»", - йдеться в документі МОЗ.

У відомстві також зазначили, що для підтвердження факту порушення практики необхідно провести позапланову перевірку. Міністерство звернулося до Державної регуляторної служби для узгодження цієї перевірки.

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Скандал зі стоматологом у Рівному: що відомо

Раніше користувачі Інтернет оприлюднили кілька відео, на яких стоматолог з Рівного під час лікування дітей била їх та погрожувала їм.

Слідчі встановили трьох потерпілих від жорстокого поводження лікарки влітку 2020 року. Крім того, у лютому 2021 року жінка, діючи умисно та усвідомлюючи свою фізичну перевагу над малолітньою дитиною, під час лікування зубів спричинила дитині легкі тілесні ушкодження у вигляді саден на шиї та синців на плечах.

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Автор: Денис Прядко