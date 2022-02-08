Омбудсмен зазначила, що дніпровський стрілок не скаржився на умови та поводження з боку персоналу СІЗО.

Умови перебування нацгвардійця Артемія Рябчука, який розстріляв товаришів по службі в Дніпрі, на належному рівні.

Про це у Facebook повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

20-річного Рябчука утримують в установі виконання покарань №4. Скарг від нього не надходило.

"Умови перебування нацгвардійця на належному рівні. Скарг на умови тримання та захист від катування і жорстокого поводження від Артемія не отримала. Працівники Секретаріату Уповноваженого здійснюють повторний моніторинг установи виконання покарань. Адже за результатами попереднього візиту там були виявлені численні порушення щодо забезпечення права в’язнів на гідні умови тримання", - повідомила Денісова.

З огляду на фото, разом з Рябчуком у камері перебуває ще один чоловік. У розпорядженні затриманих є тумбочка, полиця для речей, ліжка та обідній стіл.

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Нагадаємо, у Дніпрі 27 січня рано вранці на території Південного машинобудівного заводу Артемій Рябчук, який був залучений до охорони об'єкта, розстріляв товаришів по службі.

Жертвами бійні в обласному центрі стали п'ятеро людей, зокрема, працівниця "Південмашу", а ще п'ятеро – отримали поранення. В тому числі, було поранено 22-річну Жанну Шарову, в неї потрапили три кулі.

Рябчук зник з місця злочину, а потім сам здався. На засіданні суду, яке відбулося 28 січня, нацгвардієць визнав провину і вибачився. Пізніше зловмисник відмовився від своїх свідчень.

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