Після стрілянини у Дніпрі 13 осіб проходять реабілітацію, поділився в.о. командувача Нацгвардії.

Один нацгвардієць, який отримав поранення під час стрілянини в Дніпрі, вже виписаний, четверо залишаються у лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. командувача Національної гвардії України Юрій Лебідь на засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Він зазначив, що п'ять військовослужбовцям, які отримали поранення, "надано матеріальну допомогу, забезпечено всіма необхідними засобами для лікування, організовано їх медичне та психологічне супроводження". "Наразі їх життю і здоров'ю загрози немає", – наголосив Лебідь.

За його словами, один військовослужбовців вже виписаний, а решта перебувають в лікарні ім. Мечникова. Він також повідомив, що 13 осіб, що входили до складу вахти, проходять реабілітацію в медичному центрі Національної гвардії "Нові Санжари".

"Щодо сімей загиблих військовослужбовців, то після спеціального розслідування, яке проводиться у Нацгвардії, вони отримають передбачені законом виплати", – пообіцяв в.о. командувача Національної гвардії.

Читайте такожБійня у Дніпрі: найважчі поранені розкрили цікаві факти про стрілка (відео)Нагадаємо, 27 січня у Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу 20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по караулу військовослужбовців НГУ. В результаті стрілянини загинули п'ять осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще п'ять – дістали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями зник. Того ж дня він був затриманий правоохоронцями.

Рябчуку повідомили про підозру за ст. 115 (Умисне вбивство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцям зброї та бойових припасів) Кримінального кодексу України.

Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права на внесення застави. Мотиви скоєного злочину наразі невідомі. Слідство розглядає кілька версій, зокрема, нестатутні відносини.

Також розпочато кримінальне провадження за фактом службової недбалості керівництва Нацгвардії.

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