У військовій частині, де служив 20-річний нацгвардієць, який розстріляв військовий караул, було два випадки самогубства.

Нацгвардієць Артемій Рябчук не звертався з приводу нестатутних відносин в його військовій частині №3021.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. командувача Національної гвардії Юрій Лебідь на засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

"Він (Рябчук – УНІАН) не звертався до командування батальйону, роти чи командування частини з якимись вимогами або з тим, що його якось принижують, на нього тиснуть. Він не звертався на гарячу лінію - є така гаряча лінія в Нацгвардії, і там досить багато звернень в тому числі й від військовослужбовців строкової служби", - розповів Лебідь.

На уточнююче запитання депутатів, чи були такі звернення Рябчука з приводу нестатутних відносин не щодо нього персонально, а щодо його колег по службі Лебідь відповів: "По тій інформації, що я маю, не було".

В.о. командувача НГУ підтвердив, що у військовій частині, де служив Рябчук, було два випадки самогубства, і вони сталися раніше.

"Не було зафіксовано там нестатутних відносин. Було два випадки самогубств - один - в 2017 році, а другий - в 2018", - сказав він.

Читайте такожКривава бійня у Дніпрі: комісія МВС виявила "дідівщину" у частині, де служив РябчукЛебідь повідомив, що у 2020 та 2021 роках фактично все командування військової частини №3021 було змінено, залишився там лише заступник командира частини з озброєння і техніки.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що солдат Рябчук розповів, чому влаштував криваву бійню. "Дніпровський стрілець" зізнався, що у нього урвався терпець.

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