До приїзду медиків батько хлопчика робив йому масаж серця.

У Рівненській області померла 4-місячна дитина. На її обличчі заснув кіт.

Читайте такожУ Сумах 16-річна дівчина наковталася таблеток через сварку з подругоюПро це повідомляють у Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги.

За словами матері, хлопчик лежав у колясці. Вона виявила його без ознак життя, коли побачила, що кіт спить на обличчі малюка

До приїзду медиків батько хлопчика робив йому масаж серця.

Бригада Острозької підстанції екстреної медичної допомоги, яка приїхала на виклик, провела реанімаційні заходи, але дитина не подавала ознак життя

За наполяганням батьків, малюка транспортували до Острозької центральної районної лікарні. Там констатували біологічну смерть дитини. Про подію повідомили поліцейським.

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Автор: Людмила Жерновська