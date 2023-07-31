До суду спрямовано обвинувальний акт і стосовно його спільника – керівника держпідприємства.

Судитимуть одного з заступників начальника Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації. Він шантажував столичних перевізників перешкодами у роботі, якщо ті не будуть сплачувати йому данину.

За інфомацією Державного бюро розслідувань, посадовець розробив схему, за якою перевізники мали сплачувати щоденну фіксовану плату з кожного із сотень автобусів, які виходили на рейси у Києві. Його посередником став знайомий, який очолював одне з держпідприємств столиці.

Задокументовано, що чиновник вимагав від співвласника трьох київських підприємств, які здійснювали автобусні перевезення пасажирів, 100 тисяч доларів за безперешкодну підприємницьку діяльність та ще 120 тисяч доларів – за продовження 4 договорів на перевезення пасажирів. Як зауважили у ДБР, при цьому, відповідно до умов воєнного стану, київська влада мала автоматично продовжити дію цих договорів до кінця війни.

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Згідно з даними слідчих, до початку повномасштабної російської агресії перевізник вже "сплачував" данину посадовцю, що також задокументовано працівниками ДБР. У ході розслідування задокументовано ще три факти передачі підприємцем коштів на загальну суму понад 270 тисяч доларів.

У Київській міській прокуратурі повідомили, що обвинувачення відносно заступника директора Департаменту КМДА та директора держпідприємства скеровано до Печерського районного суду міста Києва за обставинами вимагання та одержання вказаної суми (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України).

У прокуратурі інформували, що з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловіки призупинили протиправні дії щодо перевізників, однак вже в липні 2022 року поновили свої вимоги. Вони вимагали 220 тисяч доларів за грудень-червень 2022 року та за продовження договорів на перевезення пасажирів до кінця року. При цьому договори вже були підписані на момент отримання ними коштів.

Службовців затримали "на гарячому" одразу після одержання ними обумовленої суми. Під час невідкладних обшуків, зокрема, за місцем проживання затриманих та у службових приміщеннях КМДА, вилучено грошові кошти, документи та ручні осколкові гранати.

Хабарі в КМДА - останні новини

26 липня минулого року мер Києва Віталій Кличко заявив, що на вимаганні хабаря правоохоронці затримали одного із заступників директора Департаменту транспорту КМДА.

Наступного дня прокуратура підтвердила затримання посадовця КМДА та інформувала, що йому та директору державного підприємства, яке перебуває у сфері управління Київської ОДА, повідомлено про підозру за обставинами вимагання та одержання 270 тисяч доларів (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

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