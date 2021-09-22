ЗМІ встановили особу потерпілого водія першого помічника президента Сергія Шефіра, автомобіль якого обстріляли невідомі сьогодні зранку.
Як пишуть VESTI, потерпілим виявився Іванько Олександр Григорович 1963 року народження.
Чоловік мешкає у Коцюбинському Київської області.
На повороті до села у напрямку Києва він отримав три вогнепальні поранення і був доставлений у лікарню Феофанії.
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Замах на Сергія Шефіра: що відомо про напад і як коментують у Зеленського
У середу вранці, 22 вересня, в районі села Лісники Київської області невідомі особи відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України Сергія Шефіра.
Сам Шефір не постраждав, проте особисто поки не коментував ситуацію. УНІАН вдалося зв'язатися з першим помічником Зеленського, але той ввічливо відмовився коментувати ситуацію. "Вибачте, не до вас", - сказав Шефір.
За фактом замаху розпочато провадження з попередньою кваліфікацією "Замах на вбивство двох і більше осіб" (ст.115 КК).
Поліція ввела операцію "Сирена" по області і шукає нападників.
Радник голови офісу Михайло Подоляк, коментуючи ранковий напад заявив, що для нього він є очевидною спробою демонстративного вбивства ключового члена команди.
За його словами, на Банковій пов'язують те, що трапилося з агресивною кампанією протидії активній політиці Зеленського.
Ірина Венедиктова підтвердила, що напад мав на меті замах на вбивство. За її словами, автоматні черги прошили автомобіль.