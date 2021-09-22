Журналістів у лікарню поки не пускають.

ЗМІ встановили особу потерпілого водія першого помічника президента Сергія Шефіра, автомобіль якого обстріляли невідомі сьогодні зранку.

Як пишуть VESTI, потерпілим виявився Іванько Олександр Григорович 1963 року народження.

Чоловік мешкає у Коцюбинському Київської області.

На повороті до села у напрямку Києва він отримав три вогнепальні поранення і був доставлений у лікарню Феофанії.

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Замах на Сергія Шефіра: що відомо про напад і як коментують у Зеленського

У середу вранці, 22 вересня, в районі села Лісники Київської області невідомі особи відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України Сергія Шефіра.

Сам Шефір не постраждав, проте особисто поки не коментував ситуацію. УНІАН вдалося зв'язатися з першим помічником Зеленського, але той ввічливо відмовився коментувати ситуацію. "Вибачте, не до вас", - сказав Шефір.

За фактом замаху розпочато провадження з попередньою кваліфікацією "Замах на вбивство двох і більше осіб" (ст.115 КК).

Поліція ввела операцію "Сирена" по області і шукає нападників.

Радник голови офісу Михайло Подоляк, коментуючи ранковий напад заявив, що для нього він є очевидною спробою демонстративного вбивства ключового члена команди.

За його словами, на Банковій пов'язують те, що трапилося з агресивною кампанією протидії активній політиці Зеленського.

Ірина Венедиктова підтвердила, що напад мав на меті замах на вбивство. За її словами, автоматні черги прошили автомобіль.

Автор: Яна Ставська