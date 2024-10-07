Цінну колекцію знайшли на держкордоні у пенсіонера.

У пункті пропуску на півдні Одеської області в одного з пасажирів автобуса правоохоронці знайшли старовинні монети та колекційні марки. Знахідки, ймовірно, мають культурну та історичну цінність.

Як повідомили у пресслужбі Одеської митниці, колекцію було виявлено у пункті пропуску "Орлівка" під час митного контролю автобуса. Він прямував до Румунії.

"В одного із пасажирів, громадянина України, під обшивкою дорожньої сумки з особистими речами було приховано понад 190 колекційних предметів з характерними ознаками, що можуть свідчити про їх приналежність до культурних або історичних цінностей", – йдеться у повідомленні.

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Зокрема, це банкноти різних країн, монети радянських часів, французькі франки, карбовані 1920-1940-х років, румунські леї 1920-1930-х років, італійські монети, датовані 1919-1941 роками, англійські монети, карбовані з 1890 по 1940-ві роки та грецькі монети, датовані 1882 роком.

"Філателістична частина колекції представлена добіркою марок із серії "Поштовий ріжок" – стандартних поштових марок Норвегії, що випускається з 1872 року, а також добіркою поштових марок Швеції, Румунії, Німеччини, Греції та інших країн світу", – розповіли митники.

На момент перетину митного кордону жодних дозвільних документів на переміщення вищевказаних предметів чоловік не мав. Відносно нього складено протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Вилучені цінності передадуть на експертизу.

Як уточнили у Південному регіональному управлінні ДПСУ, прикордонники Ізмаїльського загону разом з митниками виявили приховані старовинні монети й колекційні марки виявлено в одної з сумок, що належить 61-річному чоловіку та 58-річній жінці. Зашалом в сумці було 48 старовинних монет та 5 банкнот різних держав, 106 колекційних марок, що ймовірно мають культурну або історичну цінність.

Автобус прямував за маршрутом Одеса (Україна) – Констанца (Румунія).

Незаконне вивезення монет з України

Нещодавно незадекларовані предмети знайшли серед особистих речей 78-річного громадянина Швеції. Це також сталося в пункті пропуску "Орлівка", що на півдні Одещини.

Цінності були виявлені у мікроавтобусі Volkswagen, яким керував іноземець. Знайдено шведську золоту монету номіналом 10 крон, 1909 року, срібну російську монету "чистого серебра 4 золота 21 доля", 1815 року, срібну монету 925 проби "Молода Сільвія" (Швеція), срібну монету на честь 400 років Тридцятирічної війни, 1921 року, спеціальну срібну шведську крону, 1935 року. Також іноземець віз грегоргійську крону, 1947 року (Велика Британія, срібло), чотири шведські срібні монети короля Густафа VI Адольфа 1950, 1946, 1956, 1969 років, срібну колекцію Lambert & Butler 1980 року тощо.

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