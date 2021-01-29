У Чернівцях сталася стрілянина посеред житлових будинків.
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Між водіями та пасажирами двох автівок зав’язалась суперечка, під час якої двох людей побили та підстрелили, йдеться в сюжеті ТСН.
Очевидці зняли на відео момент втечі ймовірних нападників. На кадрах з відеореєстратора видно, як чоловіки в балаклавах тікають з місця пригоди, сідають у мікроавтобус та їдуть геть. Крики та постріли чули й мешканці прилеглих будинків.
"Було два постріли. Я почув крики. Виглянув у вікно, і побачив, як хлопці в масках добивали чоловіка. Потім вони швидко втікали кудись", - розповів очевидець Андрій Мельничук.
Обставини конфлікту із застосуванням палиць і невідомої зброї з’ясовує поліція.
"Під час конфлікту були застосовані палиці та зброя невстановленого зразка. Наразі введено спеціальну поліцейську операцію з метою встановлення учасників конфлікту та їх затримання", - повідомив начальник слідчого відділу ГУ НП в Чернівецькій області Віктор Семенюк.
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