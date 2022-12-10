Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ Московського Патріархату. Цього разу – у Харківській області.
Як розповіли в прес-центрі СБУ, на території виявили матеріали із вихвалянням країни агресора, бібліотеку прокремлівської літератури і багато готівки (зокрема, російські рублі).
"В одній з церков навіть зберігались сухпайки російських окупаційних угруповань. Там же викрили монаха з паспортом РФ. Наразі правоохоронці перевіряють його можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності спецслужб країни-агресора", – повідомили в СБУ.
Матеріали, виявлені під час безпекових заходів СБУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби, вилучені і направлені на експертизу.
УПЦ МП – останні новини
З кінція листопада СБУ проводить контррозвідувальні заходи у культових спорудах на територіях монастирів та єпархій УПЦ МП. Тільки у перші дні було перевірено понад 350 церковних споруд і 850 осіб. Обшуки досі проводять на об'єктах УПЦ МП в різних областях.
Нерідко у приміщеннях УПЦ МП виявляють кремлівську пропаганду, заборонену символіку, значні суми коштів, осіб із російським громадянством абощо.
1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій.
Крім цього, Рада нацбезпеки і оборони запровадила санкції проти осіб, що тісно пов'язаних з УПЦ МП.
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