Він попросив представників влади і правоохоронних органів пильнувати, щоб на публічних заходах не було бойової зброї.

Президент Володимир Зеленський повідомив про затримання двох осіб, причетних до трагічного інциденту на виставці зброї у Чернігові.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні отримав доповідь про те, що за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення були затримані двоє осіб, які безпосередньо причетні до трагічного інциденту в Чернігові. Той, хто дав наказ відвезти бойову зброю на публічний міський захід. І той, хто дозволив дитині взяти зброю до рук. Кримінальне провадження – у Державного бюро розслідувань", - сказав глава держави.

Відео дня

Він попросив представників влади і правоохоронних органів на місцях пильнувати, щоб на публічних заходах не було бойової зброї та інших небезпечних засобів.

"Життя людей – це спільна відповідальність усіх, хто повинен гарантувати безпеку", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня у Чернігові на виставці зброї військовослужбовці територіальної оборони демонстрували цивільному населенню зброю і боєприпаси. Під час демонстрації один з боєприпасів здетонував. Було травмовано п’ятеро осіб, серед них четверо дітей віком від 2 до 12 років.

У прес-службі міськради згодом повідомили, що, за попередньою інформацією, здетонував протитанковий снаряд, який влучив у дах одного із приватних будинків.

Водночас місцеві ЗМІ інформували, що вистрелив протитанковий гранатомет, коли хлопчик, який прийшов на виставку, взяв його до рук.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України).

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