На кадрах чутно два вибухи, які пролунали зненацька.

Момент раптової детонації снарядів під час виставки в центрі Чернігова потрапив на відео.

Кадри зняв оператор "Суспільного" під час запису сюжету.

На відео видно, що у момент вибухів поблизу перебувало багато людей. Ніхто не очікував детонації боєприпасів. Спочатку гучно пролунав один вибух, через декілька секунд - другий.

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Налякані люди спочатку не зрозуміли, що трапилося, а потім побігли до укриття. Спрацювали сигналізації припаркованих поруч автівок.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Чернігові під час виставки боєприпасів, що проходила у центрі міста - на Валу, о 13.30 здетонував один із снарядів.

Травмовано троє дітей, 2-річний хлопчик - у тяжкому стані. У Головному управлінні Нацполіції в області уточнили, що справу розслідуватиме ДБР. Місцеві ЗМІ повідомляють про травмування дорослих, наразі відомо про трьох осіб, які теж звернулися за медичною допомогою.

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