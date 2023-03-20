Зазначається, що до трагедії призвела детонація снаряда.

Співробітники Державного бюро розслідувань розповіли перші подробиці смертельного інциденту, який стався у військовій частині в Чернігівській області. В результаті події загинули чотири українських солдати.

За попередніми даними, 18 березня під час штатних стрільб у військовій частині в Чернігівській області здетонував снаряд, через що загинули чотири солдати. Співробітники ДБР одразу виїхали на місце події, провели огляд, вилучили речові докази.

"Тіла чотирьох військовослужбовців направлено до Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи для проведення відповідних досліджень", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження за статтею 414 "Порушення правил поводження зі зброєю" Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює Деснянська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

Трагедія в навчальному центрі "Десна" - що відомо

18 березня в навчальному центрі "Десна" імені князя Ярослава Мудрого сталася "надзвичайна подія". В результаті інциденту загинули четверо військовослужбовців.

Командування "Десни" висловило слова співчуття рідним та близьким загиблих бійців.

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