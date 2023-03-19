У навчальному центрі "Десна" в результаті НП загинули четверо військових / фото facebook.com/desnaukr

У навчальному центрі "Десна" імені князя Ярослава Мудрого сталася "надзвичайна подія", що призвела до загибелі курсантів. 

Про це повідомило відомство на своїй сторінці в Facebook. У центрі уточнили, що під час інциденту загинули четверо військових. Трагедія трапилася вчора, 18 березня. 

"Вчора, 18 березня, сталася НП, в результаті якої загинули 4 військовослужбовців. Причини та обставини з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що зараз ДБР проводить службове розслідування щодо події. 

Також командування "Десни" висловило слова співчуття рідним та близьким загиблих побратимів. 

Події в Україні - останні новини

Нагадаємо, що за останні дні на території України сталося кілька гучних подій. Буквально вчора на Прикарпатті трапилася жахлива ДТП. Тоді загинув один українець, а ще 24 людини опинилися на лікарняному ліжку. 

Також сьогодні стало відомо, що в Одесі пара вчинила "сімейне" самогубство, разом зістрибнувши з 14-го поверху житлового будинку. 

Був й доволі курйозний випадок. Зокрема, на Закарпатті серед гір та снігів прикордонникам довелося ловити групу чоловіків, які намагалися втекти з території України. 

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