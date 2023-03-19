У навчальному центрі "Десна" імені князя Ярослава Мудрого сталася "надзвичайна подія", що призвела до загибелі курсантів.
Про це повідомило відомство на своїй сторінці в Facebook. У центрі уточнили, що під час інциденту загинули четверо військових. Трагедія трапилася вчора, 18 березня.
"Вчора, 18 березня, сталася НП, в результаті якої загинули 4 військовослужбовців. Причини та обставини з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що зараз ДБР проводить службове розслідування щодо події.
Також командування "Десни" висловило слова співчуття рідним та близьким загиблих побратимів.
Події в Україні - останні новини
Нагадаємо, що за останні дні на території України сталося кілька гучних подій. Буквально вчора на Прикарпатті трапилася жахлива ДТП. Тоді загинув один українець, а ще 24 людини опинилися на лікарняному ліжку.
Також сьогодні стало відомо, що в Одесі пара вчинила "сімейне" самогубство, разом зістрибнувши з 14-го поверху житлового будинку.
Був й доволі курйозний випадок. Зокрема, на Закарпатті серед гір та снігів прикордонникам довелося ловити групу чоловіків, які намагалися втекти з території України.