16 березня йому було повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень.

Суд призначив цілодобовий домашній арешт командиру взводу однієї з військових частин у Житомирській області, який побив солдата-строковика у навчальному центрі. Про це УНІАН повідомили у Державному бюро розслідувань.

"Богунський районний суд міста Житомира обрав запобіжний захід командиру взводу однієї з військових частин Житомирщини у вигляді цілодобового домашнього арешту", - зазначили в ДБР.

Побиття строковика на Житомирщині - що відомо

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у соцмережах оприлюднили відео, на якому офіцер ногами б'є солдата-строковика.

Відео дня

За даними ЗМІ, офіцером виявився командир другого взводу роти охорони лейтенант Віктор Вітусевич.

Сам Вітусевич на своїй сторінці в Facebook записав відеозвернення, в якому визнав побиття та заявив про свою готовність понести покарання.

Після оприлюднення відео з побиттям у мережі Інтернет, ДБР порушило кримінальне провадження.

Вчора, 16 березня, ДБР повідомило про підозру молодшому лейтенанту про підозру за фактом перевищення службових повноважень, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України)

Зазначається, що "виховна бесіда" із солдатом відбулась начебто через те, що той був напідпитку. У ДБР також зазначили, що військовий визнав свою провину.

Командира відсторонено від посади на час розслідування. Йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

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