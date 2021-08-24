Молодь катається прямо по цвинтарних могилах, проте скоро це закінчиться.

У Рівному на старому єврейському кладовищі влаштували велопарк. У центрі міста на території, де знаходяться могили, молодь катається на велосипедах і строїть з надгробків трампліни.

Про це повідомляє Об'єднана єврейська громада України (ОЄОУ).

"У центрі міста розривається місце поховання. Молодь витягує з землі старі мацеви, які потім використовує в якості зміцнення для побудови трамплінів. А з самої землі будуються трампліни", - зазначено в повідомленні.

Представники ОЄОУ звернулися до обласної адміністрації Рівного з проханням захистити кладовище від велосипедистів. Для цього вони вже направили клопотання про присвоєння кладовищу статусу культурно-історичного об'єкта. Влада ОДА відреагувала на звернення і прийняла клопотання.

Читайте такожВ Одесі невідомі обматюкали Зеленського на банерах (фото)Незабаром велопарк на єврейському кладовищі закінчиться. Влада вже готує документи для нового статусу кладовища. Після цього постійне осквернення остаточно припиниться.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Києві чоловіки поглумилися над могилою українського вченого.

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Автор: Поліна Кузенко