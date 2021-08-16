Їм загрожує до семи років ув'язнення.

У Києві судитимуть чоловіків, які пошкодили пам’ятний бюст на могилі українського вченого. Вони хотіли його продати.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Києва.

У червні працівники Байкового кладовища побачили чоловіків, які демонтували бюст на могилі. Одного зі зловмисників затримали на місці, а за іншим влаштували погоню.

Виявилося, що чоловіки раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Бюст українського вченого зроблений з латуні, тому вони хотіли його вкрасти й продати.

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Обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження скерували до районного суду для обрання рішення. Зловмисники перебувають під вартою, де чекатимуть на розгляд справи у суді.

Чоловікам загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавлення волі від чотирьох до семи років.

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Автор: Людмила Жерновська