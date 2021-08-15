Відомо, що загиблий був родом з Волинської області.

У Рівному з вікна багатоповерхівки випав 16-річний юнак. Хлопець загинув.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Рівненської обласної ради, подія сталася 14 серпня близько 21-ї години на вулиці Дубенській обласного центру.

За кілька хвилин після отримання інформації про трагедію медики прибули за вказаною адресою.

"Біля під‘їзду багатоповерхівки без ознак життя лежав хлопець. Попередньо відомо, що загиблий 2004 року народження (повних 16 років), родом з Волинської області. Бригада "швидкої" констатувала смерть чоловіка", - зазначається у повідомленні центру.

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На місці події працювала поліція.

Раніше у Дніпрі чоловік вистрибнув з вікна 8-го поверху. Він впав прямо на жінку.

Чоловік отримав травми, несумісні з життям. Прибулі медики констатували його смерть. Постраждалу жінку госпіталізували.

Невідомо, намагався чоловік накласти на себе руки або випав випадково. Деталі події встановлюють правоохоронці.

Автор: Петро Хромих