Інцидент стався недалеко від станції метро "Чернігівська".

У Києві на Лівому березі трамвай під час руху "втратив" колесо. Рух електротранспорту виявився заблокований.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

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"На Чернігівській, у бік ТРЦ" Проспект "всі трамваї стоять, тому що в одного з них відвалилося "колесо" і викотилося на дорогу", - сказано в повідомленні.

Кияни з гумором і критикою відреагували на інцидент, згадавши, що подібне нерідко відбувається з маршрутками.

"Міняли на трамваї літні на зимові, а шиномонтажники не затягнули. Часто буває", "вийшов з метро, а тут черга з трамваїв, а найближчий розворот в депо", "Дарницьке трамвайне депо в своєму репертуарі", "Дожилися, що у трамваїв вже колеса відвалюються!", "Заразився від маршруток, напевно водій маршрутки на роботу їхав у трамваї і передав "колесо-вірус" трамваю", - йдеться в коментарях під публікацією.

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Автор: Юрій Годован