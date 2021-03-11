У Києві забудовники ТРЦ «Апрель» після обіцяного владою демонтажу влітку 2020-го продовжили зводити опори майбутнього закладу посеред проїжджої частини.
Про це свідчать фото очевидців, опубліковані спільнотою Київ інформ.
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«ТРЦ Апрель знову збудував нові опори прямо на дорозі, вкравши полосу руху зі сторони Окружної на повороті з Леся Курбаса», – йдеться у повідомленні.
У коментарях кияни пояснюють, що після оголошеного владою демонтажу зведених робіт в червні забудовник навіть не прибирав паркан.
«Вони з іншого боку спочатку забудували смугу, на самому бульварі, а тепер на розвороті», – діляться користувачі.
«Спочатку мали зробити реконструкцію, але щось пішло не так і випадково вилізло 3 поверхи. Народ мовчить, їм зручно там стояти в пробках і ходити один по одному. То вони вирішили розширитись далі. Випадково», – пишуть кияни.
Що відомо про скандал з ТРЦ «Апрель»
- На початку червня в соцмережах з'явилися фотографії будівництва ТРЦ April City на станції швидкісного трамвая "Кільцева дорога", на яких видно, що будівництво зайняла одну смугу проїжджої частини. Це викликало резонанс та обурення киян.
- Згодом місцева влада відреагувала на суспільний осуд будівництва і пообіцяла прибрати з дороги нелегально встановлені конструкції. Зокрема, на брифінгу 12 червня Віталій Кличко заявив, що забудовник не отримував дозволу від КМДА, «але після деяких аргументів щодо можливих «перспектив» місто змусило забудовника погодитися і прибрати витвір будівельного «креативу» з дороги власним коштом».
- За даними ЗМІ, ТРЦ April City будують екс-чиновники КМДА часів Леоніда Черновецького - Денис Басс і Віталій Журавський, які працювали його заступниками до 2010 року. Водночас, згідно з паспортом об'єкта, замовник будівництва ТРЦ April City - ТОВ "Фаворит-Поліс".
- ТРЦ April City - це друга черга сусіднього ТЦ Апрель. Перша черга проекту в 6000 кв. м була введена в експлуатацію ще в 2014-му. Друга черга повинна була стати більш масштабною. Згідно з інформацією на сайті девелопера, її загальна площа ТРЦ складе 90 900 кв.м.
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