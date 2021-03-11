Паркан будівельники розширили на всю смугу руху.

У Києві забудовники ТРЦ «Апрель» після обіцяного владою демонтажу влітку 2020-го продовжили зводити опори майбутнього закладу посеред проїжджої частини.

Про це свідчать фото очевидців, опубліковані спільнотою Київ інформ.

Читайте такожУ Кривому Розі чоловік напав на 10-річну дівчинку в ліфті (фото)Паркан будівельники розширили на всю смугу руху.

«ТРЦ Апрель знову збудував нові опори прямо на дорозі, вкравши полосу руху зі сторони Окружної на повороті з Леся Курбаса», – йдеться у повідомленні.

У коментарях кияни пояснюють, що після оголошеного владою демонтажу зведених робіт в червні забудовник навіть не прибирав паркан.

«Вони з іншого боку спочатку забудували смугу, на самому бульварі, а тепер на розвороті», – діляться користувачі.

«Спочатку мали зробити реконструкцію, але щось пішло не так і випадково вилізло 3 поверхи. Народ мовчить, їм зручно там стояти в пробках і ходити один по одному. То вони вирішили розширитись далі. Випадково», – пишуть кияни.

Що відомо про скандал з ТРЦ «Апрель»

На початку червня в соцмережах з'явилися фотографії будівництва ТРЦ April City на станції швидкісного трамвая "Кільцева дорога", на яких видно, що будівництво зайняла одну смугу проїжджої частини. Це викликало резонанс та обурення киян.

Згодом місцева влада відреагувала на суспільний осуд будівництва і пообіцяла прибрати з дороги нелегально встановлені конструкції. Зокрема, на брифінгу 12 червня Віталій Кличко заявив, що забудовник не отримував дозволу від КМДА, «але після деяких аргументів щодо можливих «перспектив» місто змусило забудовника погодитися і прибрати витвір будівельного «креативу» з дороги власним коштом».

За даними ЗМІ, ТРЦ April City будують екс-чиновники КМДА часів Леоніда Черновецького - Денис Басс і Віталій Журавський, які працювали його заступниками до 2010 року. Водночас, згідно з паспортом об'єкта, замовник будівництва ТРЦ April City - ТОВ "Фаворит-Поліс".

ТРЦ April City - це друга черга сусіднього ТЦ Апрель. Перша черга проекту в 6000 кв. м була введена в експлуатацію ще в 2014-му. Друга черга повинна була стати більш масштабною. Згідно з інформацією на сайті девелопера, її загальна площа ТРЦ складе 90 900 кв.м.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська