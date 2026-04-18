На Львівщині троє невідомих увірвались в ТЦК і напали на військових взводу охорони

На місце події прибули правоохоронці, які затримали двох учасників нападу, третього ще шукають.

Троє невідомих увірвались в будівлю Яворівського районного РТЦК та СП, здійснивши напад на військовослужбовців взводу охорони.

Як повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП, інцидент стався вчора, 17 квітня, близько 22:20. Внаслідок рішучих дій військовослужбовців нападників було зупинено.

"На місце події прибули правоохоронці, які затримали двох учасників нападу. Ще один фігурант нападу розшукується", - йдеться у повідомленні.

В обласному ТЦК наголосили, що під час масштабної війни із російськими окупантами силу й злість варто було б застосовувати проти ворога.

"На жаль, знаходяться ті, хто вважає за можливе деморалізувати власне суспільство й нападати на своїх же військових. Наголошуємо, що і за українським законодавством, і за законами моралі, такі вчинки не мають подвійних трактувань", - зазначили в обласному ТЦК.

Правову оцінку інциденту надасть суд. Ведеться досудове розслідування. Нападники понесуть відповідальність згідно чинного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, раніше військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила, що військовослужбовці ТЦК та СП працюють з величезним навантаженням і навіть просять про переведення до бойових підрозділів. Вона нагадала, що їхні функції – формування мобілізаційного плану, постановка військовослужбовців на облік або ведення цього обліку та комунікація безпосередньо з військовими частинами, а не проведення мобілізаційних дій на вулицях. За словами Решетилової, "примусом" згідно із законом повинні займатися правоохоронні органи, зокрема Нацполіція.

Натомість у Міністерстві внутрішніх справ проти ідеї передати Національній поліції функції з пошуку та доставки ухиллянтів до Територіальних центрів комплектування.

