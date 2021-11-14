Вони заявили, що збиралися знімати мальовниче прикордоння.

Прикордонники Львівського та Чернівецького загону затримали вісьмох громадян Туреччини та трьох громадян Польщі, які незаконно потрапили в Україну.

Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України.

Поблизу кордону з Польщею прикордонники зупинили автомобіль "Skoda". В автівці, якою керував громадянин Туреччини, знаходилися шестеро його земляків, у тому числі маленька дитина. При собі у них були документи.

Іноземці заявили, що займаються блогерством. Вони намагалися переконати прикордонників, що збиралися знімати мальовниче прикордоння. Згодом вони зізнались, що заплатили 700 доларів водію, щоб доїхати до прикордоння, а потім планували дістатися до Німеччини.

Читайте такожЄС у понеділок розширить санкції проти Білорусі через міграційну кризу - БоррельТакож прикордонники затримали трьох осіб без документів, які порушили польсько-український кордон. Вони представилися туристами.

Після перевірки виявилося, що вони є громадяни Польщі. Вони рухалися туристичним маршрутом до витоку річки Сян, проте заблукали.

Ще двох громадян Туреччини затримали на українсько-молдовському кордоні. Чоловіки не зізнавалися, що прямують з Молдови, але відмітки в документах свідчили про протилежне. У ДПСУ вважають, що іноземці переплутали маршрут та планували дістатися до країн ЄС.

Зараз правоохоронці встановлюють деталі правопорушення та складають на затриманих документи про спробу та порушення державного кордону.

Нагадаємо, що у прикордонних областях України можуть запровадити надзвичайний стан у разі загострення ситуації на кордоні з Білоруссю.

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Зокрема, Литва і Латвія, а також Польща і Естонія звинуватили владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброї в гібридній війні проти ЄС. Вони закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу.

Щоб запобігти напливу ймовірно нелегальних мігрантів, балтійські держави значно зміцнили безпеку своїх кордонів. Зокрема Литва розпочала будівництво загородження на кордоні з Білоруссю. Також Литва вперше в історії країни після відновлення незалежності запровадила режим надзвичайного стану на частині території через критичну ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Тим часом Польща підвищила бойову готовність військ територіальної оборони на кордоні з Білоруссю. Уряд Польщі звинувачує Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу. Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування через наплив нелегалів.

Європейський Союз звинувачує білоруського правителя у тому, що він дозволяє ввозити мігрантів із кризових регіонів до Білорусі, а згодом контрабандним шляхом намагатися переправляти їх до Польщі, Литви та Латвії. Тому, Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

Автор: Людмила Жерновська