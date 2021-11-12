Зокрема, йдеться про реадмісію або видворення.

У Державній прикордонній службі України розповіли, що робитимуть правоохоронці в разі проникнення незаконних мігрантів з території Білорусі до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник ДПСУ Андрій Демченко сказав під час дискусії на тему: "Міграційна" навала Лукашенка: цілі та інформаційне супроводження гібридної агресії проти ЄС".

"Є законні механізми повернення - це, звісно, реадмісія, яка діє в нас з Білоруссю. Не виключаємо, що Білорусь може піти на той крок, що вони не прийматимуть біженців, але надалі можна застосовувати механізми примусового видворення або повернення іноземців чи до країни, з якої вони прибули, чи до країн походження, чи до третіх країн", - сказав Демченко.

Також речник ДПСУ сказав, що на кордоні "почали нарощувати інженерну складову", але підтвердив, що щодо інженерної складової "максимально кордон з Білоруссю не облаштовано".

За його словами, скоординовано задачі співпраці усіх міністерств, відомств та місцевих органів влади для того, аби максимально наростити інженерне облаштування кордону.

Як повідомляв УНІАН, раніше в МВС України повідомили, як збираються боронити кордон від прориву мігрантів з території Білорусі.

Криза з мігрантами з Білорусі

На початку листопада в Білорусі велика група мігрантів з кризових регіонів прибула до кордону з Польщею. Люди перебували під контролем озброєних білоруських силовиків, які визначали напрямок руху мігрантів. Влада Польщі розпорядилась посилити охорону кордону з Білоруссю. Вранці 10 листопада стало відомо про прорив двох великих груп біженців з території Білорусі до Польщі.

Читайте також"З якого переляку?": Данілов жорстко відповів німцям щодо прийому біженців Україною (відео)Уряд у Варшаві звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу.

Наприкінці травня Лукашенко заявив, що його країна більше не перешкоджатиме проїзду мігрантів до ЄС - таким чином офіційний Мінськ відреагував на посилення санкцій західних країн проти Білорусі.

Крім того, Литва з 10 листопада через міграційну кризу запровадила надзвичайний стан у прикордонній зоні з Білоруссю.

10 листопада РНБО України ухвалила рішення про посилення охорони кордону та підготовку до сценаріїв, які відбуваються на білорусько-польському кордоні.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що кордон з Білоруссю додатково охоронятимуть 8,5 тис. військовослужбовців Держприкордонслужби, Нацгвардії та поліцейських.

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Автор: Віталій Саєнко