У Бердянську в житловому будинку вибухнула граната / pro.berdiansk.biz
На вулиці Волонтерів у Бердянську в квартирі житлового будинку прогримів вибух. Загинули двоє чоловіків 50 і 60 років. Ще одна жінка госпіталізована у важкому стані.
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Про це повідомляє місцевий сайт pro.berdiansk.biz. Інцидент стався на 7-му поверсі 9-поверхового будинку.
За попередніми даними в будинку вибухнула граната. За життя постраждалої жінки борються медики.
На місці події працює поліція, в будинку частково відключили газопостачання.
pro.berdiansk.biz
pro.berdiansk.biz
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