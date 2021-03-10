Ще одна жінка госпіталізована у важкому стані.

На вулиці Волонтерів у Бердянську в квартирі житлового будинку прогримів вибух. Загинули двоє чоловіків 50 і 60 років. Ще одна жінка госпіталізована у важкому стані.

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Про це повідомляє місцевий сайт pro.berdiansk.biz. Інцидент стався на 7-му поверсі 9-поверхового будинку.

За попередніми даними в будинку вибухнула граната. За життя постраждалої жінки борються медики.

На місці події працює поліція, в будинку частково відключили газопостачання.

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Автор: Дмитро Захаров