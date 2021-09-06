З інцидентом розбиратимуться харківські правоохоронці.

У центрі Харкова троє молодиків, перебуваючі в стані алкогольно-наркотичного сп'яніння, напади на водія трактора комунальних служб міста.

Про це повідомляється на сторінці СКП "Харківзеленбуд" у Facebook.

Інцидент трапився вранці в міському саду імені Шевченка. Спочатку хулігани спробували "зробити заплив" в озері, проте охорона попросила їх покинути сад. Ті у відповідь почали провокувати охоронців на бійку.

"Після довгих очікувань молодики все ж таки вирішили вийти за територію саду та це ще не кінець. На шляху хлопців стояв багатофункціональний трактор "Авант" з якого під високим тиском водою мили лави.

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Один з фігурантів повісті кинув зв'язку ключів та розбив скло у тракторі, а далі як "мавпа" застрибнувши на трактор, збив ногою сигнальний помаранчевий ліхтар. Не встигнувши вийти з трактора, водієві зразу ж прилетів удар у вухо. На щастя охорона зреагувала дуже швидко та змогла нейтралізувати нападаючих. І нарешті приїхала поліція. Злочинці заарештовані! Заяви написані! Чекаємо рішення слідства, суду і нарешті вирок!", - йдеться в дописі.

Місцеві ЗМІ вже оприлюднили відео інциденту.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Херсонщині батьки відлупцювали заступника директора ліцею: педагог знепритомніла.

Автор: Юрій Годован