Керівництво установи відмовилося коментувати інцидент.

У Херсонській області напередодні 1 вересня, 31 серпня, під час батьківських зборів побили заступника директора Благодатненського ліцею.

Про інцидент пише місцевий сайт "Херсонці".

Зазначається, що педагог постраждала досить серйозно. Вона знепритомніла від удару по голові. На місце подій викликали карету "швидкої допомоги".

Причина конфлікту на цей час невідома.

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У поліції інформацію про конфлікт підтвердили. Виконуючий обов'язки начальника відділу Нацполіції в селищі Білозерка Іван Пастух зазначив, що заступник директора ліцею подала відповідну заяву, вона зареєстрована. Матеріали за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень (ст.125 КК України) внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Встановлюються обставини злочину, ведеться допит свідків", – заявив він.

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Автор: Катерина Шварц