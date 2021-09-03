Один з блогерів станцював на 2С1 "Гвоздика" / скріншот з відео
Блогери проникли до цеху "Харківського тракторного заводу" з військовою технікою.
Про це повідомляє "Мілітарний", посилаючись на відео з соціальної мережі TikTok.
Блогерам вдалося проникну до військових об’єктів попри наявну охорону.
На відео вони оглядають самохідну артилерійську установку 2С1 "Гвоздика" і танцюють на ній.
На "Харківському тракторному заводі" з 60-років виготовляються легко броньовані багатоцільові транспортери-тягачі (МТ-ЛБ), а також машини створені на їх базі, включно з САУ 2С1 "Гвоздика".
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