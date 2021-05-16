У Чернівецькій області 31-річна жінка завдала 61-річному батькові ножове поранення, внаслідок якого він загинув.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області.
Трагедія сталася ввечері 15 травня у селі Валява Чернівецького району.
"Між 31-річною жінкою та її 61-річним батьком виникла суперечка. Під час словесного конфлікту, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, буковинка завдала татові удар ножем у груди. Від отриманої травми потерпілий помер на території власного помешкання", - йдеться в повідомленні.
Як повідомили УНІАН, у жительки Валяви, яка вбила свого батька, четверо дітей, а її батько неодноразово чинив насильство у сім’ї, що призвело до трагедії.
Читайте такожКиянин жорстоко вбив кохану жінку через політику (фото)
Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєне порушниці загрожує до десяти років позбавлення волі.
Правоохоронці затримали жінку, вона - в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі вирішується питання повідомлення про підозру та обрання їй запобіжного заходу.
Вас також можуть зацікавити новини
- На Одещині чоловік через ревнощі на кладовищі вбив людину (фото)
- У Києві чоловік зарізав і розчленував матір (фото)
- В Одесі зловмисники вбили чоловіка, сховали тіло в диван і поїхали до Києва (фото, відео)
- У селі під Києвом підліток зарізав вітчима та хотів закопати тіло (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram