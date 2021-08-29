Внаслідок стрілянини двоє чоловіків отримали тілесні ушкодження.

У Дніпрі 23-річний чоловік влаштував стрілянину біля розважального закладу.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

29 серпня близько 03:00 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину по вулиці Космічній в Соборному районі міста.

Попередньо встановлено, що 23-річний чоловік здійснив декілька пострілів з травматичного пістолета в бік двох чоловіків. Постраждалі отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. З місця події правоохоронці вилучили знаряддя злочину – пістолет, схожий на травматичний.

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Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру. Триває досудове розслідування.

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Автор: Денис Прядко