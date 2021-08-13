В одному зі столичних ресторанів ввечері у четвер сталася стрілянина.
Про це повідомляє Телеграм-канал "Київ оперативний".
Інцидент стався в закладі на вулиці Конєва. Інформація про нього надійшла поліцейським та медикам - заявник повідомив про стрілянину та поранення.
"Як з’ясувалося, сталося все у ресторані Favor Park hotel. Зараз у всіх деталях намагаються розібратися правоохоронці. Стрільця затримали, а сам потерпілий грає у "правильного" і відмовляється від заяви та медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.
Раніше у Дніпрі невідомі розстріляли автобус з пасажирами. Інцидент стався в суботу, 17 липня, коли водій рухався по Центральному мосту. В автобус, який курсує за маршрутом 124-а, з боку лісосмуги на лівому березі стріляли невідомі. В результаті чого в авто "вилетіло" бокове вікно.
Як повідомляв УНІАН, у Харківській області під час сварки в кафе одну людину підстрелили, а другу порізали.