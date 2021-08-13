На місце конфлікту прибули правоохоронці й медики.

В одному зі столичних ресторанів ввечері у четвер сталася стрілянина.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Київ оперативний".

Інцидент стався в закладі на вулиці Конєва. Інформація про нього надійшла поліцейським та медикам - заявник повідомив про стрілянину та поранення.

"Як з’ясувалося, сталося все у ресторані Favor Park hotel. Зараз у всіх деталях намагаються розібратися правоохоронці. Стрільця затримали, а сам потерпілий грає у "правильного" і відмовляється від заяви та медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Раніше у Дніпрі невідомі розстріляли автобус з пасажирами. Інцидент стався в суботу, 17 липня, коли водій рухався по Центральному мосту. В автобус, який курсує за маршрутом 124-а, з боку лісосмуги на лівому березі стріляли невідомі. В результаті чого в авто "вилетіло" бокове вікно.

Як повідомляв УНІАН, у Харківській області під час сварки в кафе одну людину підстрелили, а другу порізали.

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Автор: Юрій Годован