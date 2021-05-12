Правоохоронці брали квартиру штурмом.

У Дніпрі чоловік закрився у квартирі та погрожував влаштувати вибух або пожежу.

За даними "Інформатора", все сталося сьогодні, в середу, 12 травня, близько 8:30 ранку на проспекті Героїв, 23.

Читайте такожУ Кривому Розі п'яний "агент ФСБ" погрожував підірвати будинок - ЗМІЧоловік прийшов до своєї співмешканки у квартиру на першому поверсі. Поки жінка повела дитину до дитячого садка, її товариш забарикадувався в житлі та почав погрожувати.

На місце викликали поліцію, ДСНС, газову службу та "швидку". Зрештою КОРД взяв квартиру штурмом. Чоловіка виявили у підвальній частині та затримали. Причину своїх дій він не пояснив.

Повідомляється також, що коли порушника виводили з під'їзду, у нього випав предмет, схожий на гранату.

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Автор: Катерина Комолова