Рятувальники витягли тіло загиблого з криги за допомогою спецобладнання.

У Дніпрі в районі вулиці Мостової в річці виявили тіло невідомого потопельника - воно вмерзло в кригу на відстані в кілька сотень метрів від берега.

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Як повідомляє обласне управління ДСНС, рятувальники отримали повідомлення про потопельника від поліції.

На місце виїхали рятувальники, вони вилучили тіло чоловіка з криги за допомогою спецобладнання обладнання. Загиблому було орієнтовно близько 40 років, труп передали правоохоронцям.

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Автор: Дмитро Захаров