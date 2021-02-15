У Дніпрі знайшли тіло чоловіка / ДСНС
У Дніпрі в районі вулиці Мостової в річці виявили тіло невідомого потопельника - воно вмерзло в кригу на відстані в кілька сотень метрів від берега.
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Як повідомляє обласне управління ДСНС, рятувальники отримали повідомлення про потопельника від поліції.
На місце виїхали рятувальники, вони вилучили тіло чоловіка з криги за допомогою спецобладнання обладнання. Загиблому було орієнтовно близько 40 років, труп передали правоохоронцям.
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