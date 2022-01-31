На батьків учня склали адмінпротокол, їм загрожує штраф.

У Дніпрі поліцейські отримали інформацію про "мінування" навчального закладу. Проте згодом стало відомо, що це був невдалий жарт дитини. Правоохоронці викрили семикласника, який зробив неправдиве повідомлення про замінування школи.

Про це інформує відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

Зазначається, що 31 січня близько 10:00 на лінію "102" надійшло повідомлення про замінування школи у Новокодацькому районі Дніпра.

"З навчального закладу евакуювали майже 300 дітей та персонал, після чого працівники вибухотехнічної служби і кінологи обстежили будівлю школи та прилеглу територію. В результаті жодних вибухових або небезпечних пристроїв виявлено не було", - йдеться у повідомленні.

Працівники поліції встановили, що про замінування школи повідомив учень сьомого класу іншої школи Новокодацького району. У присутності батьків 12-річний хлопчик пояснив, що це був жарт. Про наслідки своїх дій дитина не здогадувалась.

Читайте такожУ Чернівцях "замінували" низку ТЦ та будинки (фото)За неправдиве повідомлення про замінування навчального закладу на батьків дитини поліцейські ювенальної превенції склали адміністративний протокол за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей). Батькам школяра загрожує штраф.

Також за даний злочин передбачена кримінальна відповідальність за ст. 259 ККУ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Києві "замінували" аеропорт, залізничний вокзал та школи.

Вас також можуть зацікавити новини: