Жінка ледь не кинулася з мосту в Дніпрі / скріншот з відео
У Дніпрі в ніч на 31 січня водій таксі надав допомогу жінці, яка хотіла вчинити самогубство.
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Як повідомляє "Информатор", посилаючись на джерела, таксист проїжджав Центральним мостом. Він звернув увагу на жінку, яка стояла біля огорожі. З'ясувалося, що вона хотіла звести рахунки з життям.
Коли водій підійшов до незнайомки, то помітив, що вона нетвереза. Жінка говорила про намір вбити себе. В ході спілкування таксист з'ясував, що у неї проблеми в сім'ї. На місце прибула психіатрична бригада, жінку госпіталізували.
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