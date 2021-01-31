На місце прибула психіатрична бригада, жінку госпіталізували.

У Дніпрі в ніч на 31 січня водій таксі надав допомогу жінці, яка хотіла вчинити самогубство.

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Як повідомляє "Информатор", посилаючись на джерела, таксист проїжджав Центральним мостом. Він звернув увагу на жінку, яка стояла біля огорожі. З'ясувалося, що вона хотіла звести рахунки з життям.

Коли водій підійшов до незнайомки, то помітив, що вона нетвереза. Жінка говорила про намір вбити себе. В ході спілкування таксист з'ясував, що у неї проблеми в сім'ї. На місце прибула психіатрична бригада, жінку госпіталізували.

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Автор: Дмитро Захаров