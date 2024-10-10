Внаслідок смертельної аварії загинуло двоє людей.

У Польщі сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса з українцями. Аварія трапилася рано вранці поблизу українсько-польського кордону, повідомляє RMF24.

За даними видання, аварія сталася біля польсько-українського прикордонного пункту пропуску в Медиці. У мікроавтобус, в якому перебували семеро українців, врізалась вантажівка.

Внаслідок ДТП загинули двоє осіб - чоловік і жінка віком 45 і 60 років. Поліція під наглядом прокуратури з'ясовує причини аварії на місці події.

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ДТП з українцями

Минулого місяця на території Румунії в ДТП потрапив автобус, в якому перебувало 50 громадян України. 9 пасажирів отримали незначні травми. Усі пасажири продовжили подорож на іншому транспортному засобі, їм була надана консульська допомога.

Близько тижня тому у Молдові рейсовий автобус, що прямував із Кишинева до Києва, зіткнувся з легковим автомобілем. Внаслідок зіткнення загинули водій авто та його дружина. 9 пасажирів, які знаходилися у маршрутному автобусі, не постраждали.

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