Двоє людей в лікарні.

У Харкові у черзі до буфету чоловік влаштував стрілянину. Двоє людей отримали поранення.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, подія сталася сьогодні вдень на проспекті Архітектора Альошина в Індустріальному районі.

Читайте такожНа Львівщині пенсіонер загинув під колесами сміттєвозаПоліція встановила, що в черзі до буфету, який працює навинос, між громадянами виник конфлікт. 34-річний чоловік дістав спецзасіб для відстрілу гумових куль та кілька разів вистрілив у бік 30-річного та 39-річного чоловіків.

Постраждалих з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

Зараз вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.

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Автор: Світлана Закелова