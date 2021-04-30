У Харкові у черзі до буфету чоловік влаштував стрілянину. Двоє людей отримали поранення.
Як повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, подія сталася сьогодні вдень на проспекті Архітектора Альошина в Індустріальному районі.
Читайте такожНа Львівщині пенсіонер загинув під колесами сміттєвозаПоліція встановила, що в черзі до буфету, який працює навинос, між громадянами виник конфлікт. 34-річний чоловік дістав спецзасіб для відстрілу гумових куль та кілька разів вистрілив у бік 30-річного та 39-річного чоловіків.
Постраждалих з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.
Зараз вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.
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