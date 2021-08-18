На місце події викликали фахівців / Скріншот
В одній з багатоповерхівок Харкова з шостого поверху зірвався ліфт, ледь не травмувавши мешканців дому.
Як свідчать кадри розміщеного в мережі відео, на момент падіння в кабінці підйомника був лише порожній дитячий візок.
За словами очевидців, ліфт упав за кілька секунд після того, як його покинули мешканці.
Від удару об перший поверх перевернувся візок.
"Ось така у нас ситуація. Ось так може бути з візком. Просто вчасно вийшли й цим врятували собі життя. Це ненормально", – розповів один з потерпілих, показавши на камеру обірвані троси.
На місце події викликали фахівців.
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