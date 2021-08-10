В Одесі з п'ятого поверху зірвався ліфт, в якому знаходилися люди.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Одеської області.

Інцидент стався в одній з багатоповерхівок на вулиці Володимира Висоцького. Ліфт з двома пасажирами зірвався з п'ятого поверху.

На місце події негайно прибули поліцейські, рятувальники та лікарі. Чоловіка та жінку, які були всередині, евакуювали. Вони не постраждали.

Читайте такожВ Укрзалізниці прокоментували інцидент з домаганнями до пасажирокЗа попередніми даними, під час руху на перший поверх у ліфтовій кабіні спрацювало екстрене гальмування і вона застрягла між четвертим та третім поверхом.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 275 (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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Автор: Людмила Жерновська