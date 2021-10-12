Наслідки інциденту можна побачити на опублікованих кадрах.

У Харкові напередодні ввечері п'яний водій влетів на своєму BMW прямо в під'їзд багатоповерхового будинку, в якому сам проживає.

Про це пишуть місцеві Телеграм-канали, публікуючи фото і відео з місця події.

"Братик на BMW на повному синьому ходу пролетів через кущі і в'їхав в будинок, після чого швидко зібрав речі і втік з місця ДТП", - повідомляє "Типовий Харків", уточнюючи, що НП сталася на вулиці Танкопія, 21, житловий масив "Нові Будинки".

"Очевидці повідомляють, що наїзник ледь стояв на ногах. Головний герой, зрозуміло, копів чекати не став - звалив по-англійськи. Місцева братва його місцезнаходження не видала копам", - пише "ХС Харків".

Інші подробиці інциденту не повідомляються.

Раніше в Дніпропетровській області автомобіль в'їхав у будинок - постраждали п'ятеро людей, серед яких двоє дітей. Встановлено, що водій автомобіля не впорався з керуванням, виїхав за межі дорожнього покриття і зіткнувся з будівлею.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Автор: Юрій Годован