На Дніпропетровщині внаслідок зіткнення автомобіля з будівлею постраждали п’ятеро осіб, з яких двоє дітей.
Читайте такожУ Києві таксист наїхав на пішохода (фото)Про це інформує ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.
Зазначається, що 26 лютого о 07:48 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Журавлиній селища Чаплинка Петриківського району легковий автомобіль здійснив виїзд на територію приватного домоволодіння та зіткнувся з будівлею.
По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля Nissan Tiida.
«Попередньо встановлено, що водій транспортного засобу не впорався з керуванням, виїхав за межі дорожнього покриття та здійснив зіткнення з будівлею, яка була розташована на території приватного домоволодіння», - йдеться у повідомленні.
На момент ДТП в салоні автомобіля перебували чотири людини – чоловік, жінка та дві дитини.
Також внаслідок події постраждала власниця домоволодіння, яка саме в цей час перебувала всередині літньої кухні.
На момент прибуття рятувальників всіх постраждалих було госпіталізовано працівниками екстреної медичної допомоги до медичного закладу.
У ДСНС уточнили, що внаслідок ДТП постраждав водій 1984 р. н., жінка, 1985 р. н., двоє дітей (2012 і 2015 р. н.) та власниця подвір’я, 1988 р. н.
Рятувальники здійснили відключення акумуляторної батареї транспортного засобу аби запобігти виникненню пожежі. Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.
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