Зловмисника затримали, йому вже оголосили про підозру.

У Києві правоохоронці затримали уродженця Миколаївщини за підозрою у зґвалтуванні та пограбуванні киянки.

Про це повідомила прес-служба столичної поліції.

Як уточнюється, до правоохоронців звернулася 19-річна киянка із заявою про те, що на вулиці Залізничній наглядно знайомий чоловік її зґвалтував та пограбував. Було з'ясовано, що напередодні дівчина познайомилася з чоловіком, який запропонував їй допомогу у пошуку роботи. Однак під час особистої зустрічі він застосував до киянки силу та зґвалтував, а після скоєного забрав із її сумочки гроші та мобільний телефон і втік.

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"Провівши комплекс оперативно-розшукових заходів, ми встановили місцезнаходження кривдника та виявили у нього речі заявниці. Речові докази вилучили, а зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше судимий за грабіж уродженець Миколаївщини, 1989 року народження", - розповіли в поліції.

За фактом було розпочато кримінальне провадження за статтями про зґвалтування та грабіж. Зловмиснику повідомлено про підозру.

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Автор: Юрій Годован