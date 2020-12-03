У Києві чоловік у неадекватному стані увірвався до церкви та погрожував вкоротити собі віку, тримаючи біля горла розбиту пляшку.
Про це у Telegram-каналі повідомила Патрульна поліція Києва.
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На вулицю Магнітогорську, де сталася подія, правоохоронців викликали очевидці.
Патрульні, які прибули на виклик, спочатку намагалися налагодити контакт з чоловіком, однак півгодини перемовин не дали результату. Чоловік продовжував погрожувати й нікого до себе не підпускав.
Після цього, підібравши вдалий момент, патрульні підійшли ближче, схопили чоловіка за руки та відібрали у нього гострий предмет.
"Надалі чоловікові викликали спеціалізовану швидку допомогу. Попередньо, лікарі виявили у нього ознаки наркотичного сп'яніння. Його шпиталізували", - повідомили в поліції.
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