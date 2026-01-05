Жителі одного із сіл в Гані захопили розвідувальний літак США King Air B200

Розвідувальний літак був захоплений жителями міста Пага, розташованого поблизу кордону з Буркіна-Фасо.

Американський літак із бортовим номером 60171 був захоплений поблизу міста Пага, розташованого на кордоні з Буркіна-Фасо, повідомляє на своїй сторінці в X оглядач Alhaji Gbangbanku.

Вказується, що розвідувальний літак King Air B200 використовувався США для секретних місій у Нігерії.

"Літак King Air B200 з бортовим номером 60171, що експлуатувався американськими військовими, був викрадений розлюченими жителями міста Пага, розташованого поблизу кордону з Буркіна-Фасо, після декількох днів таємної діяльності на неасфальтованій злітно-посадковій смузі міста", - йдеться в повідомленні в соцмережі.

Відео дня

За наявною інформацією, даний літак американські військові використовували починаючи з жовтня. Він працював в цьому районі три дні поспіль, починаючи з 28 грудня 2025 року. Екіпаж неодноразово за цей час злітав та уникав контакту, коли біля летовища збиралися розлючені місцеві жителі.

Проте, як зазначається, 31 грудня 2025 року літак знову здійснив посадку й цього розу конфлікту їм не вдалося уникнути. На місці зібралися представники місцевої молоді та поліції, які намагалися завадити літаку здійснити повторний зліт.

За даними, члени екіпажу відмовилися залишати борт або співпрацювати з місцевою владою. Потім місцевим жителям дали наказ залишити літак і дозволити йому вилетіти.

Є припущення, що активнісь даного розвідувального літака пов'язана з ударами США по бойовиках "Ісламської держави" на північному заході Нігерії.

Військові операції США: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп заявив, що з Венесуелою ще не покінчено. Водночас, він сказав, що Гренландія може стати наступною ціллю для військових операцій США. Також очільник Білого дому додав, що віце-президентка Делсі Родрігес, яка очолила Венесуелу після викрадення Ніколаса Мадуро, має піти на співпрацю зі США, інакше її чекатимуть наслідки. Трамп додав, що "вона заплатить дуже велику ціну, ймовірно, більшу, ніж Мадуро".

Також ми писали, що в Данії обурилися натяками США на ймовірність силової анексії її автономного регіону на острові Гренландія. Блогерка, колишня чиновниця адміністрації США та дружина заступника голови апарату Трампа Стівена Міллера Кеті Міллер запостила мапу Гренландії в кольорах американського прапора із підписом: "Незабаром". Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен закликала Вашингтон припинити погрози на адресу Гренландії й заявила, що острів "не продається". Фредеріксен наголосила, що Гренландія є частиною НАТО, тому на неї діють гарантії безпеки Альянсу.

Вас також можуть зацікавити новини: