У Норвегії зросла кількість працевлаштованих українських біженців. Станом на кінець 2025 року працювали 27 тис. українців із тих, які прибули до Норвегії після початку війни.

За даними NRK, за останній рік спостерігалося "явне зростання" працюючих українських біженців порівняно з 2024 роком.

Загалом у Норвегії живе понад 100 тис. українців, які оформили захист. Видання додало, що у вересні 2025 року спостерігалося різке зростання кількості новоприбулих українців, викликане, зокрема, відкриттям кордонів України для 18-22-річних хлопців.

Після початку повномасштабного вторгнення Норвегія ввела схему колективного тимчасового захисту для українців.

Восени 2025 року уряд Норвегії оголосив, що більше не буде автоматично надавати притулок усім українцям. Відтепер заявки біженців із західних областей розглядатимуть в індивідуальному порядку.

Зокрема, імміграційні органи в індивідуальному порядку розглядатимуть запити про надання притулку від жителів Львівської, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Рівненської областей. Річ у тім, що влада країни вважає ці області безпечними.

