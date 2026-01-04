Графіки відключень на 5 січня: коли не буде світла в понеділок

На початку робочого тижня в більшості областей знову діятимуть графіки відключень світла.

Завтра, 5 січня, українська енергосистема знову працюватиме в режимі обмежень. За даними "Укренерго" в Telegram, графіки відключень охоплять більшість регіонів країни. Обмеження торкнуться як побутового сектору, так і промисловості (для підприємств запроваджують графіки обмеження потужності).

Дефіцит у системі виник унаслідок триваючих масованих атак на енергетичну інфраструктуру з боку окупантів. Енергетики нагадують, що графіки по конкретних областях і чергах можуть змінюватися оперативно.

Графік вимкнення світла - Київ

Для черг 3.2, 4.1 і 5.1 передбачено всього по одному чотиригодинному відключенню за добу. Найнасиченіший графік чекає на групи 1.1, 2.1, 2.2, 4.2 і 6.1, де сумарний час без світла становитиме 8 годин.

Раніше за всіх обмеження торкнуться черги 4.2 (вже о першій годині ночі), а більшість вечірніх відключень у місті завершаться до 22:30. Найкоротший півторагодинний блок вночі заплановано тільки для черги 1.2.

Графік вимкнення світла - Київська область

В області ситуація стабільна, з короткими періодами обмежень. Найкомфортніший графік у черг 3.1, 3.2 і 4.2 - лише один блок на 3,5 години.

Максимальні ж 8 годин без світла очікують чергу 2.1. Примітно, що для більшості груп вечірні обмеження завершаться доволі рано, а черга 2.2 розпочне тиждень із нічного двогодинного відключення. Сумарно більшість жителів області проведуть без електрики від 4,5 до 7 годин.

Графік вимкнення світла - Дніпропетровська область

Найскладніше доведеться чергам 4.1 і 4.2 - сумарний час без світла сягне 13 годин. Також щільний графік з 11-годинним простоєм чекає на групи 1.1 і 1.2.

Найбільш "щасливим" цього разу стане підгрупа 3.2, де обмеження становитимуть лише 6 годин за два заходи. Відносно спокійно день пройде і для черг 6.1 і 2.1. Ранкові відключення стартують уже з 04:00 для груп 5.1, 5.2 і 6.1, а найпізніше - опівночі - світло повернеться в оселі споживачів 3-ї та 4-ї груп.

