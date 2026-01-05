Трамп заявив, що США повернуть усі витрачені на Україну кошти

Він вважає, що США можуть повернути гроші через угоду щодо корисних копалин.

Президент США Дональд Трамп вважає, що США зможуть не лише повернути всі витрачені на Україну кошти, а й заробити більше. Про це він заявив під час спілкування з пресою.

Так, американський лідер підкреслив, що війна в Україні зараз США "нічого не коштує".

"Ба більше, ми заробляємо гроші, на відміну від Байдена - Байден дав 350 млрд доларів, просто віддав їх", - заявив президент США.

Він вважає, що США можуть повернути всі витрачені на Україну кошти через угоду щодо корисних копалин з Україною.

"Я повернув значну частину, тому що ми уклали угоду щодо рідкоземельних металів, увійшли у сферу рідкоземельних металів, і ми повернемо багато цих грошей. Можливо, всі гроші, можливо, навіть більше, ніж усі гроші", - заявив він.

Він також висловив сподівання, що угоди щодо мирного врегулювання між Україною та РФ вдасться досягти, і це станеться "в недалекому майбутньому".

Трамп сказав журналістам, що Трамп сказав, що "не вірить, що такий удар узагалі був".

Він пояснив, що спочатку у нього не було достовірної інформації, і він повірив Путіну, коли той сказав, що його будинок атакували. Але зараз США змогли перевірити інформацію і підтвердити недостовірність звинувачень РФ.

