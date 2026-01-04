США натякають на вторгнення в Гренландію, Данія пригрозила парасолькою НАТО

Гренландія є однією з трьох складових Королівства Данія на рівні з Фарерськими островами і власне самою Данією

Данія обурена новими натяками США на можливість силової анексії її автономного регіону на острові Гренландія. Про це повідомляє Politico.

Після того, як США провели блискавичну, але вкрай сумнівну з точки зору міжнародного права операцію по захопленню венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро, у Вашингтоні почали натякати, що Гренландія може стати наступною у списку американських силових операцій.

Першою ластівкою стала публікація у сомережі X, зроблена праворадикальною блогеркою Кеті Міллер, яка запостила мапу Гренландії в кольорах американського прапора із підписом: "Незабаром". І все б нічого, але пані Міллер не простоя якась блогерка, а колишня чиновниця адміністрації США та дружина заступника голови апарату Трампа Стівена Міллера.

У Данії не змогли проігнорувати цю публікацію.

"Ми очікуємо повної поваги до територіальної цілісності Королівства Данія", – заявив посол Данії в США Єспер Меллер Сьоренсен у дописі на X.

Однак цим справа не обмежилася. Сьогодні намір отримати Гренландію озвучив вже президент США Дональд Трамп. За його словами, острів "абсолютно потрібен" Америці для оборони.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен в ефірі місцевого телебачення закликала Вашингтон припинити погрози на адресу свого союзника, підкресливши, що острів "не продається".

"Це абсолютно не має жодного сенсу – говорити про те, що для США нібито необхідно перебрати контроль над Гренландією. США не мають жодних підстав анексувати одну з трьох країн, що входять до складу Королівства Данія", - цитує прем'єра видання Nyheder.

Фредеріксен наголосила, що Гренландія є частиною НАТО, а отже, на неї поширюються гарантії безпеки альянсу.

Данія почала боятися Америку

Як писав УНІАН, Служба військової розвідки Данії вперше назвала США потенційною загрозою безпеці, що свідчить про зміну ставлення Копенгагена до свого союзника на тлі суперечок навколо Гренландії. У розвідувальному прогнозі зазначається, що Вашингтон дедалі більше керується власними інтересами та використовує економічну й технологічну силу як інструмент тиску, зокрема і щодо союзників.

Окремо наголошується на зростаючому інтересі США до Гренландії в умовах загострення суперництва великих держав в Арктиці, що підсилює дипломатичну напругу після заяв Дональда Трампа про можливе "приєднання" острова.

