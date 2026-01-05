Дика тигриця та п'ять її дитинчат попали на відео: це велика перемога у збереженні тигрів

У Китаї вперше в світі вдалося зафільмувати амурську тигрицю, яка народила та викормила п'ятьох дитинчат.

Дику амурську тигрицю з п'ятьма дитинчатами зняли на відео в Національному парку тигрів і леопардів Північно-Східного Китаю. Перші у своєму роді кадри приголомшили експертів з диких котів, оскільки ці тигри зазвичай народжують від одного до чотирьох дитинчат, пише IFL Science.

Всесвітній фонд дикої природи (WWF) описує ці кадри як "надзвичайні".

"Це перший випадок, коли в Китаї зняли на відео матір з п’ятьма дитинчатами. Зобов’язання Китаю щодо збереження тигрів дає неймовірні результати та створює світле майбутнє для цих чудових представників котячих", – сказав Стюарт Чепмен, керівник глобальної програми WWF з охорони тигрів "Тигри живі".

Вважається, що амурській тигриці, яка потрапила на відео, близько дев'яти років, а її дитинчатам від шести до восьми місяців. Їх зафіксували у листопаді 2025 року в Національному парку тигрів і леопардів Північно-Східного Китаю. Це найбільший у світі тигровий заповідник і критичне середовище існування зникаючих амурських тигрів .

Прогодувати стільки ротів у регіоні, де доступність здобичі все ще відновлюється, – це вражаючий подвиг, і те, що вдалося зафіксувати це на камеру, стало першим кроком у зйомці кількох тварин.

"Перші одночасні кадри шістьох диких тигрів свідчать про ефективність дій Китаю щодо охорони природи. Роки зусиль щодо охорони природи показують, що порятунок тигрів можливий. В умовах нинішнього глобального прискорення втрати природи вселяє надію та сили для відновлення та збереження інших видів, що знаходяться під загрозою зникнення, та їхніх середовищ існування", – додав Чжоу Фей, головний програмний директор WWF-China.

Поява цієї родини відбувається у критичний для амурських тигрів час. Оцінки свідчать про те, що їхня чисельність зростає після рекордно низького рівня в 20 особин у 2010 році. Близько половини диких амурських тигрят не доживають до перших двох років життя, навіть у районах, де багато здобичі.

Сьогодні амурські тигри представляють одну з найбільших субпопуляцій тигрів у світі, але вони опинилися на межі вимирання в 1930-х роках. Частково це було пов'язано з десятиліттями політичної нестабільності та наслідком полювання – як на самих тигрів, так і на кабанів та оленів, які складають їхній раціон.

Відновлення їхньої чисельності було важким завданням. За оцінками, зараз на північному сході Китаю мешкає 70 диких тигрів, що робить цю тигрицю та її п'ятьох дитинчат маяком надії для збереження тигрів у всьому світі.

