У ЄС зробили заяву щодо кризи у Венесуелі та закликали до демократії

Наразі Європейський Союз перебуває у тісному контакті зі США щодо цього питання.

Європейський Союз виступає за мирний перехід до демократичного ладу у Венесуелі з повагою до суверенітету цієї країни. Відповідну заяву опублікувала голова євродипломатії Кая Каллас.

"ЄС поділяє пріоритет боротьби з транснаціональною організованою злочинністю та наркоторгівлею, які становлять значну загрозу безпеці в усьому світі. Водночас ЄС наголошує, що ці виклики повинні вирішуватися шляхом сталої співпраці з повною повагою до міжнародного права та принципів територіальної цілісності та суверенітету", - йдеться у заяві.

Каллас також повторила позицію ЄС, за якою Ніколас Мадуро не має легітимності демократично обраного президента.

Вона додала, що ЄС перебуває у тісному контакті зі США, а також з регіональними та міжнародними партнерами, щоб підтримувати та сприяти діалогу з усіма сторонами, які залучені. Дипломат наголосила, що це має призвести до переговорного, демократичного, інклюзивного й мирного вирішення кризи під керівництвом венесуельців.

"У цей критичний час вкрай важливо, щоб усі сторони повністю поважали права людини та міжнародне гуманітарне право. Усі політичні в'язні, які зараз утримуються у Венесуелі, повинні бути беззастережно звільнені. Консульські органи держав-членів ЄС тісно співпрацюють, щоб захистити безпеку громадян ЄС, зокрема тих, хто незаконно утримується у Венесуелі", - закликала Каллас.

Раніше видання The Wall Street Journal розповіло, хто замінить Мадуро і чи буде фінансування США. За словами журналістів, Трамп висловив сумнів у тому, чи має Марія Коріна Мачадо, головна лідерка опозиції Венесуели та лауреатка Нобелівської премії миру, легітимність для керівництва країною. Тому президент США заявив, що міг би співпрацювати з віцепрезидентом Венесуели Делсі Родрігес, яка зараз є фактичним лідером країни.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон припустив, хто може очолити владу у Венесуелі. Він вважає, що цей перехідний період міг би забезпечити в Венесуелі Едмундо Гонсалес Уррутія, обраний у 2024 році.

"Ми сподіваємося, що президент Едмундо Гонсалес Уррутія, обраний у 2024 році, зможе оперативно забезпечити цей перехід", - сказав Макрон.

